На оперативном штабе по отоплению в Химках обсудили подачу тепла в дома

Два раза в день в Химках проводится штаб по отоплению, в котором принимают участие представители профильных служб города во главе с Еленой Земляковой. В ходе штаба составляют план работ, детально прорабатывают все адреса, по которым поступили обращения жителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Полностью завершены работы в микрорайоне Подрезково, отопление там подается в полном объеме. Сейчас специалисты проводят поквартирные обходы на улицах Московская, Маяковского, Ленинский проспект в микрорайоне Клязьма-Старбеево, на улицах Молодёжная, Юбилейный проспект, Дружбы в микрорайоне Новогорск-Планерная, а также по другим адресам, откуда поступали заявки.

Напомним, с 1 мая в Химках возобновили отопительный сезон. В настоящий момент в городе запущены все 163 источника теплоснабжения: 1 ТЭЦ, 59 котельных и 103 ЦТП. Отопительный период продлится до устойчивого повышения среднесуточной температуры выше +8ºС.

В случае возникновения вопросов вы можете обращаться на горячую линию «ТСК Мосэнерго»: +7 495 225-14-33, горячую линию администрации: +7(495)-793-01-01 или в вашу управляющую компанию:

Новогорск-Планерная: +7 985 634-67-97;

Левобережный: +7 985 439-18-20;

Клязьма-Старбеево: +7 985 634-75-39;

Лунёвское: +7 985 634-73-93;

Сходня-Фирсановка: +7 985 634-43-91;

Кутузовское: +7 985 634-45-08;

Подрезково: + 7(985) 634-47-62.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.