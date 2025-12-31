На юго-востоке Подмосковья восстановили электроснабжение

ЖКХ

Энергетики полностью восстановили электроснабжение на юго-востоке Подмосковья, сообщается в официальном  Telegram-канале  «Россетей Московского региона».

В восстановительных работах были задействованы 22 бригады энергетиков (65 специалистов) и 22 единицы спецтехники.

Для оперативного подключения потребителей к электроснабжению на время ремонтно-восстановительных работ на подстанции использовались 94 резервных источника электроснабжения.

Ранее сообщалось, что часть жителей Подмосковья  остались без энергии  из-за аварийного отключения подачи электричества на высоковольтной подстанции 110 кВ.

30 декабря в Раменском  произошел  блэкаут из-за аварии на городских сетях. Десятки домов остались без света. Работы по восстановлению уже ведутся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.