На юго-востоке Подмосковья восстановили электроснабжение

сегодня в 04:30

Энергетики полностью восстановили электроснабжение на юго-востоке Подмосковья, сообщается в официальном Telegram-канале «Россетей Московского региона».

В восстановительных работах были задействованы 22 бригады энергетиков (65 специалистов) и 22 единицы спецтехники.

Для оперативного подключения потребителей к электроснабжению на время ремонтно-восстановительных работ на подстанции использовались 94 резервных источника электроснабжения.

Ранее сообщалось, что часть жителей Подмосковья остались без энергии из-за аварийного отключения подачи электричества на высоковольтной подстанции 110 кВ.

30 декабря в Раменском произошел блэкаут из-за аварии на городских сетях. Десятки домов остались без света. Работы по восстановлению уже ведутся.

