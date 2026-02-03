сегодня в 23:57

Мурманские военные городки отключат от электроснабжения на ночь для ремонта ЛЭП

Города и поселки на западном берегу Кольского залива в Мурманской области, в том числе военные гарнизоны, отключат на ночь на 3 февраля. Это необходимо для ремонта на ЛЭП, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале .

С 00.00 часов и до утра на территории Гаджиево, Видяево, Заозерска, Снежногорска и Ура-Губы запланировано отключение электроэнергии в связи с ремонтом линий электропередач.

По словам губернатора, такие меры нужны, чтобы избежать серьезной аварийной ситуации и полного отключения.

31 января часть жителей Мурманска и Североморска вновь столкнулись с отключением электричества. По словам Чибиса, причиной стало повреждение защитного троса. Во второй половине дня аварийные работы были завершены, и подача электроэнергии была восстановлена.

