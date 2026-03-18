Мособлводоканал устранил 289 засоров за неделю в Подмосковье

Специалисты Мособлводоканала за прошедшую неделю ликвидировали 289 засоров на сетях водоотведения Подмосковья. Работы ведутся ежедневно для поддержания стабильной работы системы канализации, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Один из крупных засоров устранили в Орехово-Зуеве. На участке задействовали илососную машину с насосом высокого давления, способную справляться со сложными загрязнениями. Специалисты извлекли около 6 кг бытового мусора.

Основной причиной засоров остается нарушение правил пользования канализацией. В трубы попадают посторонние предметы, ткани и гигиенические принадлежности, образуются жировые отложения от пищевых отходов. Также на проходимость системы влияет использование неподходящих моющих средств и бытовой химии.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что более 50 водоканалов региона регулярно проводят промывку трубопроводов для повышения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии.

Сотрудники филиалов Мособлводоканала ежедневно выполняют профилактические работы, включая чистку насосов и грабельных решеток на очистных сооружениях. Каждый день на таких объектах извлекают десятки килограммов мусора, преимущественно тряпочные изделия и другие запрещенные к сбросу отходы.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.