«Мособлгаз» подключил к газу 100 тыс домов в Подмосковье

Компания «Мособлгаз» подключила к газу 100-тысячный дом по программе социальной газификации в поселке Голубое городского округа Солнечногорск. Программа действует в Подмосковье с июня 2021 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Мособлгаз» подключил к газу 100-тысячный дом по программе социальной газификации. Его владелец — житель поселка Голубое городского округа Солнечногорск Руслан Горковенко. Уже 30 лет он разводит пчел, а рядом с домом держит пасеку и магазин продуктов пчеловодства.

«Я очень рад, что нам подключили газ. Он примерно в 3 раза дешевле электричества, поэтому расходы на отопление и бытовые нужды будут значительно ниже. Теперь можно не переживать о затратах на электроэнергию», — рассказал Горковенко.

Для подключения дома специалисты проложили 43 метра газопровода до границы участка. Из них 13 метров прошли под автомобильной дорогой методом горизонтально-направленного бурения, не вскрывая дорожное полотно.

Программа догазификации действует в Подмосковье с июня 2021 года. За это время в нее вошли 3100 населенных пунктов и 1400 садовых некоммерческих товариществ. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов рассказал о дальнейших планах.

«Сегодня был пройден важный для нас и жителей рубеж — к газу подключили 100-тысячный дом. Продолжаем работу в этом направлении — в плане на ближайшие 5 лет подключить еще 70 тысяч домовладений», — сообщил Мурашов.

Программа предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ участков в населенных пунктах, которые в нее включены. Подать заявку на подключение можно онлайн через интерактивную карту газификации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.