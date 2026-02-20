МосОблЕИРЦ изменит график работы в Подмосковье 22–24 февраля

Единый расчетный центр Московской области опубликовал график работы клиентских офисов в праздничные дни с 21 по 24 февраля. Большинство офисов 21 февраля будут работать в обычном режиме, 22 и 23 февраля станут выходными, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

21 февраля большинство клиентских офисов «МосОблЕИРЦ» будут работать в обычном режиме. 22 и 23 февраля офисы закроются на выходные. 24 февраля часть офисов также не будет принимать посетителей.

Подробный режим работы конкретных отделений с 21 по 24 февраля размещен на официальном сайте компании.

В праздничные и будние дни вопросы по коммунальным расчетам можно решить дистанционно — через личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Онлайн-сервисы работают ежедневно с 6:00 до 23:00. Также доступна консультация по телефону +7 (499) 444-01-00.

С 25 февраля все клиентские офисы вернутся к обычному графику работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.