Мишустин: глав региональных органов можно «дисквалифицировать» из-за тарифов ЖКХ

Председатель правительства России Михаил Мишустин ответил на вопросы депутатов о росте тарифов ЖКХ. Он заявил, что по этой проблеме некоторых руководителей региональный органов власти можно «дисквалифицировать», сообщает РБК .

Мишустин считает, что некоторые субъекты в стране не всегда качественно использовали свои ресурсы в сфере ЖКХ. В том числе это получилось и из-за отсутствия полномочий у Федеральной антимонопольной службы.

«Мы на сегодняшний день хотим дать возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двухразовом неисполнении регионом предписаний ФАС. И дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования», — заявил Мишустин.

Раннее премьер-министр в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал о текущем состоянии экономики России. Он отметил, что в стране сознательно борются с инфляцией определенными мерами. Работа была скоординирована с Банком России.

