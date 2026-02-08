Мишустин назвал экономику России устойчивой

«В первую очередь устойчива. Мы все социальные обязательства выполняем и будем их выполнять», — сказал Мишустин.

Он отметил, что в России сознательно борются с инфляцией определенными мерами. Работа была скоординирована с Банком России. По словам Мишустина, последствия этой борьбы выражаются в том, что инфляция оказалась ниже прогноза. Она была на уровне 5,59% в 2025 году.

Премьер подчеркнул, что темпы экономического роста замедлились. При этом за три года они все равно выше средних мировых темпов.

Мишустин добавил, что сейчас перед властями стоит задача создать все необходимые условия для того, чтобы к концу этого года сформировать отчетливый прогноз, в котором будут содержаться предложения по поводу того, каким образом в том числе стимулировать экономический рост в стране.

Также Мишустин подчеркнул важность выполнения национальных проектов и государственных программ. Особое внимание здесь будет уделяться проектам технологического лидерства.

Между тем эксперты заявили, что, несмотря на охлаждение экономики в 2025 году, рост инфляции в январе 2026 вкупе с ростом кредита не дают ЦБ сильных аргументов для снижения ставки на февральском заседании.

