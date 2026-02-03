Министерство ЖКХ Подмосковья приняло участие в Лифтовом саммите 2026 в Москве

Более 1 000 экспертов собрались на Лифтовом саммите 2026 в Москве, где обсудили развитие лифтовой отрасли, подготовку кадров и внедрение цифровых технологий, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Лифтовой саммит 2026, прошедший в Москве во второй раз, объединил свыше 1 000 специалистов отрасли. В мероприятии участвовал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Игорь Тимофеев.

На саммите обсудили подготовку новых специалистов для лифтовой отрасли. Колледжи и техникумы планируют активнее сотрудничать с заводами и сервисными компаниями, чтобы студенты могли проходить практику на производстве.

Эксперты представили цифровые сервисы, включая систему «цифровых паспортов» лифтов, которая позволяет дистанционно контролировать состояние оборудования и предотвращать поломки. Также обсуждались обновления стандартов и нормативов для внедрения современных технологий.

Производители и обслуживающие компании наладили прямой диалог для обеспечения стабильных поставок комплектующих и своевременного ремонта лифтов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что модернизация лифтового парка — приоритетное направление ведомства, связанное с безопасностью жителей. В обеспечении бесперебойной работы оборудования участвуют инженеры-механики, электромонтеры, диспетчеры аварийных служб и эксперты технадзора.

В рамках саммита прошла выставка, где более 20 производителей представили новейшие модели лифтов и цифровые сервисы. Для студентов и молодых специалистов организовали кейс-чемпионат, ярмарку вакансий и мастер-класс по современным технологиям монтажа и обслуживания лифтов.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.