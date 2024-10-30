Мероприятия по повышению надежности электроснабжения завершаются в Подмосковье

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» завершают выполнение работ по ремонту, реконструкции и строительству объектов электроэнергетики, запланированных в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент реализовано 97,63% от общего объема мероприятий, запланированных на 2024 год.

С начала года полностью выполнены работы по 361 объекту. Произведен ремонт 92,2 км воздушных и кабельных линий напряжением 0,4 — 10 кВ, капитально отремонтировано оборудование 109 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Московской области. Также в соответствии с планом-графиком построено и реконструировано 74,13 км ЛЭП и 69 подстанций. До конца года предстоит завершить мероприятия в Истре, Богородском округе, Клину, Котельниках, Красногорске, Подольске, Наро-Фоминске, Одинцовском округе, Раменском округе и Химках.

Всего специалисты «Мособлэнерго» в 2024 году по программе повышения надежности электроснабжения потребителей проводят работы на 381 электрообъекте в 32 городских округах Подмосковья.

«Мы уделяем особое внимание мероприятиям, реализуемым в рамках нашей региональной программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья — это и ремонт, и реконструкция, и строительство энергообъектов. Программу реализуем уже четвертый год подряд, а перечень объектов в городских округах формируем с учетом обратной связи от населения, полученной через официальные источники и социальные сети. Ежегодно стараемся наращивать объемы. Например, в этом году программа повышения надежности реализуется в 33 городских округах, а в прошлом — в 26», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном это жалобы на качество электроснабжения.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.