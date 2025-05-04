Крупенин предупредил жителей Талдома об отключении энергии в 43 СНТ

Энергетикам требуется временно отключить фидер (магистральная линия — ред.), которая питает 43 СНТ в районе деревни Сорокина электричеством. Мера необходима для того, чтобы продолжить восстановительные работы, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Талдомского городского округа Московской области Юрий Крупенин.

Крупенин отметил, что будет оперативно информировать население о том, когда магистральную линию снова введут в эксплуатацию.

«Кроме этого, большая группировка сил и средств работает на восстановление магистральной линии в районе СНТ „Дружба“ 3 бригады ПАО „Россети“, 16 сотрудников МЧС и 5 сотрудников ГКУ МО „Мособллес“», — добавил глава Талдомского городского округа.

Ранее компания «Россети Московский регион» сообщила, что большая часть потребителей уже снова получает энергию.

После того, как на Московскую область обрушилась непогода, губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что для устранения последствий, нанесенных стихией, на работу в круглосуточном формате вышли более 200 бригад с компетентными специалистами.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — сказал Воробьев.