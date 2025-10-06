Красногорский Водоканал провел плановые работы по обеспечению водоснабжения

На прошедшей неделе специалисты Красногорского водоканала провели комплекс мероприятий, направленных на поддержание и развитие коммунальных систем. Активная работа велась одновременно в различных населенных пунктах округа — от Красногорска до отдаленных деревень и поселков, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Особое внимание было уделено обслуживанию ключевых объектов инфраструктуры. На водозаборных узлах в Опалихе и Митино специалисты выполнили промывку фильтров, обеспечивая соответствие воды установленным стандартам качества. Одновременно с этим на улице Ленина была произведена замена запорной арматуры, что значительно повысило надежность этого участка водопроводной сети.

Продолжается последовательная реализация программы технического обновления сетей. В текущем периоде завершены работы по капитальному ремонту колодцев с установкой современных бетонных колец в Аллее Римского-Корсакова и на территории санатория «Архангельское». Параллельно ведутся активные работы аналогичного характера на улице Ленина, где специалисты применяют современные технологии и материалы.

Специалисты успешно провели очистку колодцев и промывку линий водоснабжения в деревне Марьино, а также на улицах Лесная и Речная. На очистных сооружениях в деревне Козино была выполнена очистка песколовок, одновременно с этим на канализационных насосных станциях проводились работы по очистке и обслуживанию оборудования.

Неотъемлемой частью работы остается постоянный контроль за состоянием инфраструктуры. В течение недели осуществлялся регулярный мониторинг работы очистных сооружений и канализационного коллектора. Особое внимание было уделено проверке технического состояния пожарных гидрантов, а также отбору проб воды для последующих лабораторных исследований на улице Пришвина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.