КПО Подмосковья отправил на переработку более 14 тонн упаковки бытовой химии

На прошлой неделе КПО Восток передал переработчикам 14 тонн фракции ПЭТ-химии. К этой категории относится упаковка шампуней, кондиционеров, гелей для душа, чистящих средств и освежителей воздуха, маркированная символом ПЭТ с цифрой «1» внутри треугольника. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Объем выборки вторсырья из общего потока отходов на предприятии продолжает расти в геометрической прогрессии. Согласно последним данным, отбор фракций категории ПЭТ увеличился на 30,7% всего за девять месяцев.

Фракция ПЭТ отправляется на специализированные предприятия Подмосковья, где ее перерабатывают в гранулы. Эти гранулы используются для изготовления изделий для экстерьера, контейнеров, а также добавляются в состав других видов пластика.

Важно отметить, что продукты переработки бытовой химии не применяются для производства пищевой упаковки.

Для поддержания положительной динамики важно помнить одно простое правило: перед отправкой пластиковой упаковки на переработку ее обязательно нужно промыть, высушить и отправить в синий контейнер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.