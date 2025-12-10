КПО Подмосковья отправил на переработку более 14 тонн упаковки бытовой химии
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
На прошлой неделе КПО Восток передал переработчикам 14 тонн фракции ПЭТ-химии. К этой категории относится упаковка шампуней, кондиционеров, гелей для душа, чистящих средств и освежителей воздуха, маркированная символом ПЭТ с цифрой «1» внутри треугольника. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Объем выборки вторсырья из общего потока отходов на предприятии продолжает расти в геометрической прогрессии. Согласно последним данным, отбор фракций категории ПЭТ увеличился на 30,7% всего за девять месяцев.
Фракция ПЭТ отправляется на специализированные предприятия Подмосковья, где ее перерабатывают в гранулы. Эти гранулы используются для изготовления изделий для экстерьера, контейнеров, а также добавляются в состав других видов пластика.
Важно отметить, что продукты переработки бытовой химии не применяются для производства пищевой упаковки.
Для поддержания положительной динамики важно помнить одно простое правило: перед отправкой пластиковой упаковки на переработку ее обязательно нужно промыть, высушить и отправить в синий контейнер.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.