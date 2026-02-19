Коммунальщики Фрязина устраняют последствия снегопада 19 февраля

Сильный снегопад начался во Фрязине утром 19 февраля. Коммунальные службы вышли на улицы города и приступили к расчистке пешеходных зон, остановок и дворовых территорий.

Один из самых сильных снегопадов в этом году начался во Фрязине утром 19 февраля. Коммунальные службы оперативно приступили к уборке снега на городских улицах.

В первую очередь специалисты расчищают основные пешеходные маршруты и автобусные остановки на Московской улице. На узких тропинках задействован мини-трактор благодаря его маневренности. Там, где возможно использовать крупную спецтехнику, работает обычный трактор — он убирает больший объем снега за один проход.

Часть работ выполняется вручную. Рабочие лопатами очищают подходы к пешеходным переходам, тротуарам и подъездам жилых домов, а также помогают технике на участках, куда она не может проехать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.