Коммунальные службы Сергиева Посада усилили уборку снега

сегодня в 13:36

Коммунальные службы Сергиево-Посадского округа с утра 19 февраля работают в усиленном режиме после снегопада. В округе расчищают дороги, тротуары и остановки, задействовано 24 единицы спецтехники.

В Сергиево-Посадском округе продолжается круглосуточная уборка снега. В приоритете — ключевые транспортные магистрали, тротуары, остановки общественного транспорта и подъезды к социальным учреждениям. После расчистки дороги обрабатывают песко-соляной смесью для предотвращения гололеда.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.