Коммунальные службы Красноармейска усилили уборку после снегопада

сегодня в 14:18

Сильный снегопад в Красноармейске городского округа Пушкинский перевел службу «Городское хозяйство» на круглосуточный режим работы 19 февраля. На улицы вывели 29 единиц техники и 30 дворников для расчистки дорог, тротуаров и дворов.

Из-за мощного снегопада коммунальные службы работают без перерыва. В уборке задействованы маневренные машины АНТ для тротуаров, комбинированные дорожные машины, тракторы разных классов, самосвалы и другая техника.

Руководитель организации Станислав Каптилкин сообщил, что всего на линию вывели 29 единиц техники. Особое внимание уделяют расчистке пешеходных зон.

«Ручной труд ничем не заменишь, особенно там, где техника не пролезет: лестницы, узкие дворовые проходы», — отметил представитель «Городского хозяйства» Азиз Махмудов.

По его словам, во дворах и на улицах работают 30 дворников. Под усиленным контролем находятся пешеходные переходы и подходы к школам, детским садам, поликлиникам и другим социальным объектам. Работы продолжатся до стабилизации погодных условий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.