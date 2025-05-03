Коммунальные службы Химок устранили последствия непогоды по 136 адресам

сегодня в 16:42

Профильные службы города продолжают устранять последствия непогоды. На данный момент отработано уже 136 адреса во всех микрорайонах города. Работы продолжаются, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

В них задействованы сотрудники «Объединенного городского хозяйства», управляющих компаний, МЧС, Химспас, Россетей, Мособлэнерго, «Светогора», «Светосервиса».

Вчера специалисты отработали экстренные заявки по адресам, где деревья мешали проезду автотранспорта или влияли на подачу электроэнергии. Сегодня продолжают уборку, распил и вывоз поваленных деревьев во всех микрорайонах Химок.

Для устранения последствий непогоды в городе действует оперативный штаб под руководством главы Химок Елены Земляковой.

«В ходе работы штаба мы аккумулируем данные мониторинга территориальных управлений, обращений жителей, составляем план работ, который ежечасно обновляется», — отметила Елена Землякова.

По всем вопросам вы можете обращаться по телефонам:

Горячая линия администрации: +7 495 793-01-01;

Горячая линия «ТСК Мосэнерго»: +7 495 225-14-33.

Территориальные управления:

Новогорск-Планерная: +7 985 634-67-97;

Левобережный: +7 985 439-18-20;

Клязьма-Старбеево: +7 985 634-75-39;

Лунёвское: +7 985 634-73-93;

Сходня-Фирсановка: +7 985 634-43-91;

Кутузовское: +7 985 634-45-08;

Подрезково: + 7(985) 634-47-62.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.