Юдин: Долгопрудный на 91% готов к новому отопительному сезону

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Долгопрудный Владиславом Юдиным, в ходе которой обсудил приоритетные вопросы развития округа, а также узнал о его готовности к новому отопительному сезону на 91%.

По словам Юдина, в прошлом году в округе специалисты реконструировали сразу три котельных, мощность которых увеличили. Речь идет об объектах на улицах Ленинградской, Спортивной, а также на АИП № 6. Благодаря этим котельным теплоснабжение получают около 18 тысяч жителей и 14 соцобъектов.

В настоящее время Долгопрудный готов к новому отопительному сезону на 91%. Специалисты постепенно завершают все работы, направленные на бесперебойную работу котельных и тепловых камер в осенне-зимний период.

В округе уже построили 12 новых тепловых камер (ТК). А на 37 действующих ТК заменили запорную арматуру, что позволит сократить до минимума количество отключений в случае аварии.

«Мы заранее провели все необходимые мероприятия, которые позволят успешно войти в зиму. Что касается сроков, то все идет по плану. Муниципальную программу мы выполнили почти на 100%, а государственную, как и планировали, завершим к 15 сентября», — рассказал Юдин Воробьеву.

К началу нового отопительного сезона 2024–2025 специалисты закончат капитальный ремонт 13,5 километров тепловых сетей. В планах на следующий год модернизировать еще три котельные на улицах Первомайской, Заводской и Театральной. Также на улице Циолковского начнут строить БМК, которая в 2027-м году заменит старую котельную завода ДНПП, которая сегодня снабжает теплом 92 МКД и 14 социальных объектов.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев обсудил с Владиславом Юдиным приоритетные вопросы развития Долгопрудного. В ходе рабочей встречи он узнал о создании новых рабочих мест в округе.