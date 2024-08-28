Юдин сообщил Воробьеву о создании 500 рабочих мест в Долгопрудном

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой городского округа Долгопрудный Владиславом Юдиным и заслушал его доклад о создании в населенном пункте новых рабочих мест для местных жителей.

По словам Юдина, одним из главных направлений развития Долгопрудного является привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест в городском округе. Так, по его словам, уже к концу года в населенном пункте закончат строить логистический комплекс с холодильными камерами — это 1 этап строительства молокоперерабатывающего завода ООО «Чистая линия», куда в дальнейшем смогут устроиться 500 человек. Общий объем инвестиций этого проекта составляет 2,5 млрд рублей.

«Всего у нас сейчас реализуются 22 инвестпроекта. Причем не только новых, но и ранее запущенных, где идет расширение производства. Суммарные инвестиции — почти 11 миллиардов рублей. Планируется дополнительно создать около 1650 рабочих мест», — сообщил Владислав Юдин губернатору региона Андрею Воробьеву.

Глава городского округа Долгопрудный сообщил, что в IV квартале 2025 года в эксплуатацию сдадут завода АО «НИОПИК» после реконструкции. На этом объекте производят лекарственные препараты и материалы для медицинских целей. Общий объем инвестиций проекта составляет 3,4 млрд рублей, по факту ввода в эксплуатацию объекта появится 100 новых рабочих мест.