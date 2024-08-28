Воробьев обсудил приоритетные вопросы развития Долгопрудного с главой Юдиным

Также глава региона обсудил с Юдиным приоритетные задачи, которые в ближайшее время предстоит реализовать в городском округе.

«Долгопрудный — визитная карточка нашего образования, науки. Это и Физтех-лицей, и МФТИ. Вы уже продолжительное время успешно занимаетесь в муниципалитете благоустройством, хозяйственной повесткой. Я много раз видел, с каким уважением относятся к вам и учителя, и спортсмены, и все, кто живет в этом очень красивом, важном для нашей страны и Подмосковья городском округе», — сказал Андрей Воробьев, попросив Владислава Юдина рассказать об этом подробнее.

В ходе рабочей встречи Воробьев и Юдин обсудили важные приоритетные вопросы, которые стоят перед городским округом. В них вошла в том числе подготовка к новому отопительному сезону и открытие набережной в Юсуповском сквере.