Хромушин: модернизация электроснабжения Солнечногорска пройдет в этом году

По его словам, существуют достаточно серьезные риски отключения объектов внутрисетевого хозяйства округа, поэтому программа модернизации большая.

Он добавил, что выполнять реконструкцию будет ПАО «Россети Московский регион». На исполнение работ есть инвестиционная программа.

«Уже начаты мероприятия по модернизации сетей, трансформаторных подстанций, автоматических узлов переключения ячеек», — сказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства области и главами округов.

Он отметил, что в 2024 году в Солнечногорске запланировано 19 мероприятий по модернизации ТП/РП/РТП 6-10 кВ. Проведение этой работы позволит оперативно решить проблему низких напряжений на сети 6-10 квт. Также будут проведены 20 мероприятий по реконструкции и модернизации самой сети ВЛ 0,4-10 кВ.

«Мы знаем, что сеть в Солнечногорске перегружена», — уточнил Хромушин.

Планируется осуществить 3 мероприятия по резервированию и кольцеванию сети 6-10 кВ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.