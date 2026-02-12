Ходят по пожарной лестнице: жильцы дома в Казани 25 лет лишены подъезда и лифта

Жители 10 квартир на 10-м этаже дома №35 по улице Гвардейской в Казани более 25 лет не имеют доступа к подъезду и лифту из-за размещения в здании гостиницы Минобороны России, сообщает inkazan.ru .

Дом №35 разделен на две части: одна занята квартирами, другая — гостиницей «Гвардейская», принадлежащей Минобороны. Десять семей, проживающих над гостиницей, вынуждены пользоваться пожарной лестницей вместо обычного подъезда и лифта, который доступен только гостям отеля.

Жилинспекция Татарстана подтвердила, что лифт и эвакуационные выходы заблокированы для жильцов, а собственник гостиницы считает их своей собственностью. Жители лишены газа, домофона, мусоропровода и почтовых ящиков, но продолжают получать счета за эти услуги. Управляющая компания «ЖКХ Гвардейская» взяла второй подъезд под управление только в 2024 году после решения суда, однако ситуация не изменилась.

Глава Советского района Казани Роман Фатхутдинов сообщил, что управляющая компания судится с Минобороны за доступ к техническим помещениям и лифту. Судебное разбирательство длится уже год, но вопрос доступа к лифту не решен. Прокуратура Татарстана также подключилась к защите прав жильцов.

Комментарии от гостиницы, управляющей компании и Минобороны на момент публикации не поступили.

