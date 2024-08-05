Губернатор Подмосковья поручил главам округов контролировать подготовку к зиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что строительный сезон всегда ограничен температурой.

«Я очень надеюсь, что все территории: Богородский, Пушкинский, Егорьевск, Подольск и Черноголовка, и Краснознаменск знают свои сильные и слабые стороны и (главы — ред.) лично сопровождают каждую стройку. Лично — это значит выезд на объект, контроль за ежедневными, еженедельными объемами», — подчеркнул губернатор.

Воробьев также рассказал, что на неделе планируется комплексное посещение Подольска.

«Это нужно для того, чтобы увидеть заметный темп работы, перемены как в Климовске, так и в самом большом Подольске», — отметил он.