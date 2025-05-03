Глава Солнечногорска рассказал про уборку последствий майского снегопада в округе

Глава подмосковного городского округа Солнечногорск Константин Михальков в Telegram-канале рассказал, как в горокруге убирают последствия аномального снегопада. Службы функционируют в усиленном режиме.

2 мая Подмосковье прошел шторм с мокрым снегом и ветром.

Синоптики отмечают, что с подобной непогодой в мае регион столкнулся в первый раз за 116 лет. Сотрудники служб прочистили лесополосы, а также другие зоны, за которые несет ответственность муниципалитет. Подобное количество снега считается форс-мажором.

Произошло массовое падение деревьев. Также были повреждены линии наружного освещения.

Из 523 упавших деревьев на территории дворов и общественных мест успешно убрали 403, то есть, 77%. На муниципальных дорогах устранили 198 из 262 — 75%.

На региональных трассах убрали 169 из 250, то есть, 67%. Урон был нанесен 78 опорам наружного освещения. Из них успешно восстановлены 52 — 66%.

Было 4,3 километра обрывов СИП. Из них удалось восстановить 3,2 километра — 74%.

В устранении последствий задействовали 38 единиц техники, а также 20 дорожных рабочих от компании «Рентранс». Еще работают 36 единиц коммунальной техники, а также 93 сотрудника от МБУ «ДЕЗ».

Помимо этого, к устранению последствий привлекли шесть человек от компании «Светосервис». На месте работают две бригады, а также вышка.

До сих пор есть проблемы со связью у операторов в 22 населенных пунктах — Дубровках, Меленках, Толстяково, Захарьино и других. «Ростелеком» функционирует в стандартном режиме. Значительных сбоев не обнаружили.

Службы будут работать до тех пор, пока полностью не справятся с последствиями. Михальков также поблагодарил коммунальщиков, дорожников. Они работают 24/7, без выходных. Все это делается для того, чтобы вернуть г. о. Солнечногорск в стандартный режим.

«Если видите опасные участки с упавшими деревьями или проводами — не приближайтесь, сразу звоните в ЕДДС по номеру 112. Номер телефона для связи — горячая линия 8-800-201-67-47», — добавил глава городского округа Солнечногорск.

Гендиректор «Россети Московская область» Александр Пятигор сказал 3 мая, что это одна из самых крупных аварий за последние 15 лет. Природное явление затронуло ряд округов Подмосковья. Масштабы случившегося сопоставимы с аварийными отключениями, случившимися в 2011 году во время ледяного дождя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая сотрудники служб восстанавливали электричество в тех населенных пунктах региона, где произошли аварии. Руководство Россетей Московского региона приняло участие в заседании штаба.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — сказал Воробьев.