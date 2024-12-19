Глава Раменского принял участие в муниципальном форуме «Управдом»

Муниципальный форум «Управдом» — отличная возможность для жителей обсудить важные вопросы, которые касаются Раменского округа с представителями Министерства чистоты Московской области, управляющих компаний, ресурсоснабжающих и надзорных организаций, а также обособленного подразделения Раменское ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск», ООО «МосОблЕИРЦ» и Ассоциации председателей многоквартирных домов.

В этот раз форум прошел в формате «Вопрос — ответ», где в конструктивном диалоге все могли прояснить волнующие их темы.

На форуме «Управдом» были подняты вопросы водоснабжения и введения в эксплуатацию двух станций обезжелезивания. Одна из них, в п. Дубовая Роща, уже работает. Вторая, в залинейной части, практически готова. Станция на Северном шоссе на данный момент находится в резерве.

Далее обсудили вопросы вывоза мусора, содержания контейнерных площадок и мусоросборных баков, а также уборку подъездов в МКД.

«Если у жителей есть вопросы и недовольства уборкой подъезда, в каждом подъезде на информационном стенде есть контакты начальника ЖЭУ. Вы можете обратиться и решить их в рабочем режиме. Обращения можно также можно оставить в офисе МФЦ на ул. Кирова», — написал Эдуард Владимирович Малышев в социальных сетях.

На форуме не остались без внимания такие темы, как канализационные засоры. Раменском водоканалом. Будет собран адресный список, волнующий жителей и проведется проверка подтоплений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.