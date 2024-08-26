Глава Подольска рассказал о готовности округа к осенне-зимнему сезону

С точки зрения готовности котельных на сегодняшний день, из 95 котельных в г. о. Подольск, 79 котельных уже вышли из планово-профилактического ремонта (ППР — далее), сообщил глава г. о. Подольск Григорий Артамонов.

«На текущей неделе у нас 13 котельных выходят в эксплуатацию. Помимо этого, у нас 3 котельные находятся в реконструкции, Андрей Юрьевич. На двух мы с вами были. Соответственно, по Климовску, с точки зрения запуска к теплу, рисков нет», — сказал Артамонов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что состояние котельных в Подольске контролируется, и большинство из них уже готовы к работе. Риски в запуске тепла в Климовске отсутствуют.

«Там ведется сейчас работа по установке летнего котла и гребенки. На текущей неделе гребенку мы завершаем, подключаемся к новой большой магистральной сети. 50% выполнения сейчас по данной котельной. На объекте 35 работников, 15 единиц техники, все необходимое оборудование находится на объекте. Работы будут до 20 сентября полностью завершены», — рассказал глава.

Артамонов рассказал о текущих работах на объекте, отметив, что все идет по плану, и завершение работ запланировано на 20 сентября.

«Аналогично на ул. Победы, где, Андрей Юрьевич, мы с вами также были на котельной. Сейчас 15 человек в работе, 8 единиц техники на месте. Котлы уже все находятся на своих местах, ведется обвязка, 60% выполнения. До 15 сентября все необходимые мероприятия будут выполнены», — информировал глава округа.

Он также упомянул о состоянии котельной на улице Победы, где работы ведутся полным ходом и будут завершены до середины сентября.

«Также в реконструкции котельная на Ульяновых. Котел новый уже стоит на объекте, все необходимые мероприятия также до 15 сентября будут выполнены. На объекте 10 сотрудников, 6 единиц техники. С точки зрения запуска к ОЗП, по котельным рисков мы не видим», — поделился Артамонов.

Продолжая, он отметил, что реконструкция котельной на Ульяновых также идет по графику, и риск задержек минимален.

Артамонов прокомментировал и состояние работы по замене сетей, подчеркнув, что график соблюдается, а оставшиеся работы не повлияют на начало отопительного сезона.

Глава округа также отметил, что по большинству объектов работы идут по плану, хотя ранее были небольшие отставания.

Он озвучил, что подготовка жилого фонда вызывает наибольшее беспокойство, но усилия были направлены на решение этих проблем с помощью дополнительных бригад.

«50 домов, которые они готовят, мы завершаем до 15 сентября — подготовку этих 50 самых сложных домов. И в целом, Андрей Юрьевич, у нас люди и материалы имеются. Соответственно, до конца сентября мы ставим для себя задачу сдавать по 150-160 домов в неделю, чтобы наши коллеги из Минчистоты их принимали», — разъяснил глава.

Далее Артамонов сообщил, что запланированная подготовка жилых домов будет завершена в срок, и ставится задача ускоренного выполнения всех работ.

«За прошлую неделю мы подготовили 183 дома. С пятницы на субботу грузили новые паспорта. Были технические проблемы, но 183 дома мы подготовили также. По итогам проверки Минчистоты мы процент дефектов снизили с 95% до 85%. Сейчас основной упор делается на подготовку инженерной инфраструктуры в домах, чтобы ВИС были готовы к запуску тепла», — рассказал он.

Руководитель округа подчеркнул прогресс, достигнутый за последнюю неделю, и снижение процента выявленных дефектов.

Артамонов признал наличие сложностей, но выразил уверенность в успешном выполнении всех работ до конца сентября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.