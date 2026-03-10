ГД рассмотрит законопроекты об усилении госконтроля за тарифообразованием в ЖКХ

На фоне жалоб жителей на завышенные платежи по коммунальным услугам Госдума в ходе заседания 11 марта рассмотрит законопроекты, которые направлены на усиление государственного контроля за тарифообразованием в сфере ЖКХ. Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, от россиян поступает большое количество жалоб на завышенные платежи по ЖКУ. В 2025 году после таких же обращений были выявлены необоснованно взимаемые средства на сумму свыше 50 млрд рублей.

ФАС обратила внимание на неисполнения в регионах отдельных предписаний. В 2023 году их было 14, в 2024–2025 годах — 93. В связи с этим депутаты Госдумы рассмотрят законопроекты, которые помогут навести порядок в сфере ЖКХ и защитят права граждан.

Один из них предполагает расширение полномочий ФАС. Служба сможет сама пересматривать предельные уровни тарифов в случае неисполнения предписаний.

Другой законопроект проект предполагает повышение ответственности должностных лиц за неоднократное невыполнение предписаний ФАС. Будет вводиться административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до 3 лет.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин ответил на вопросы депутатов о росте тарифов ЖКХ. Он заявил, что по этой проблеме некоторых руководителей региональный органов власти можно «дисквалифицировать».

