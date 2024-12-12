Еще одно общественное пространство обустроят в Подольске в следующем году

Уже весной 2025 года начнутся работы в сквере между ул. Юбилейной и Красногвардейским бульваром в Подольске. Благоустройство здесь проведут в рамках народной программы и проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба секретаря подольского отделения партии «Единая Россия» Григорий Артамонова.

Сохранится основная пешеходная аллея, где высадят новые деревья и кустарники. В верхней части сквера, от уже существующей детской площадки проложат современный прогулочный маршрут. Он свяжет между собой новую площадь с качелями и спортивную площадку с турниками и настольным теннисом. Вдоль пешеходных дорожек проведут освещение, установят скамейки.

«Уверен, что обновленный сквер станет излюбленным местом отдыха для жителей и гостей нашего округа», — прокомментировал секретарь подольского отделения партии «Единая Россия» Григорий Артамонов.

Не так давно открылся сквер Поколений. Здесь, в самом сердце Подольска, появилась стела «Город трудовой доблести». Дата открытия выбрана была не случайно — 5 декабря началось контрнаступление Красной армии под Москвой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.