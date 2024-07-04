Еще 49 населенных пунктов газифицируют в Подмосковье в 2024 году

В июле в рамках реализации президентской программы «Социальная газификация» специалисты Мособлгаза начинают строительно-монтажные работы в 49 населенных пунктах Московской области. Срок введения газопроводов в эксплуатацию в указанных населенных пунктах — декабрь 2024 года, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Мероприятия проведут в: д. Чертаново (Волоколамский г. о.), д. Авдотьино и д. Заболотье (г.о. Домодедово), д. Батраки, д. Власовская, п. Павлова (г.о. Егорьевск), д. Дуплево, д. Дьяково, д. Зенькино, д. Лужки, д. Родионцево, с. Новопетровское (г.о. Истра), г. Клин, д. Афанасово, д. Шипулино, с. Борщево (г.о. Клин), д. Воронки, д. Степановское (г.о. Красногорск), д. Улиткино (г.о. Лосино-Петровский), д. Долгиниха, д. Троице-Сельцо (г.о. Мытищи), с. Турово (г.о. Серпухов), д. Радумля, д. Редино (г.о. Солнечногорск), д. Сумароково, с. Татариново (г.о. Ступино), д. Волочаново, д. Дор, д. Судислово, с. Белая Колпь, с. Раменье, с. Середа (г.о. Шаховская), д. Благовещенское, д. Дятлино, д. Малые Дубровки, д. Новое Сельцо, д. Ревякино, д. Савельево, д. Тендиково, п. Автополигон, р. п. Икша (Дмитровский г. о.), д. Калиновка, с. Молоково (Ленинский г. о.), д. Вяземское (Можайский г. о.), д. Новое (Орехово-Зуевский г. о.), д. Жирово (Раменский г. о.), г. Краснозаводск, д. Березняки, с. Шеметово (Сергиево-Посадский г. о.).

Кроме того, в 18 населенных пунктах Московской области работы, начатые ранее, завершаться в июле. Это д. Иванцево, д. Копытцево (Волоколамский г. о.), д. Батраки, д. Власовская (г.о. Егорьевск), д. Дьяково, д. Холмы, с. Лужки (г.о. Истра), д. Воронки, д. Степановское (г.о. Красногорск), д. Долгиниха (г.о. Мытищи), д. Дор, д. Судислово (г.о. Шаховская), п. Автополигон (Дмитровский г. о.), д. Дровнино, д. Красноиншино (Можайский г. о.), д. Крюково, д. Селятино (Наро-Фоминский г. о.), д. Карачуново (Талдомский г.о).

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тыс. домовладений. На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 53 тыс. домовладений. Будем продолжать активно работать в данном направлении — в 2024 году планируем создать техническую возможность для подключения еще 13 тыс. домовладений, выполнить 20 тыс. пусков газа, а это значит, что еще 60 тыс. жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

С начала года в Подмосковье построено 60 км новых газопроводов и обеспечено газом более 25 тыс. жителей региона.

В ведомстве напомнили, что социальная газификация — бессрочный проект, который действует в газифицированных населенных пунктах. С апреля текущего года в него также вошли СНТ, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов региона. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно: для этого необходимо подать заявку через личный кабинет клиента.

Подключить дом к газу удобнее всего по комплексному договору с Мособлгазом, в который входят следующие виды работ: проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода); строительно-монтажные работы в границах участка; техническое обслуживание газового оборудования; поставка газа.

Также в Подмосковье действуют льготы. Подать заявку на льготное подключение к газу можно на региональном портале Госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.