Еще 20 домов подключат к газу в Коломне по программе соцгазификации

Стройка газовых сетей по президентской программе стартовала в селе Нижнее Хорошово городского округа Коломна в 2021 году. За это время заявки на газификацию подали 78 домовладельцев, и 58 из них — уже абоненты «Мособлгаза». На очереди — подключение газа еще в 20 домовладений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заявку на газ хозяин дома на улице Строителей подал сразу после Нового года, в январе 2025-го. Весь комплекс работ по газификации, от подведения газопровода к участку до подготовки строения к пуску, мужчина доверил «Мособлгазу». Специалисты выполнили все необходимое за один рабочий день. Как только будет готов пакет документов, газ в этот дом будет подключен.

Село Нижнее Хорошово — один из 105 населенных пунктов Городского округа Коломна, включенных в президентский проект «Социальная газификация». За время реализации проекта в Коломне и Озерах к газу подключено 2 483 домовладения. Почти 850 из них догазифицированы в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.