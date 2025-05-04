Ероханова: без света остаются 5 населенных пунктов Сергиево-Посадского округа

Подмосковные энергетики в усиленном режиме продолжают восстанавливать оборванные стихией провода. Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова лично проинспектировала ход работ у ТСН «Никульское» и рассказала в своем Telegram-канале , на каком этапе находятся бригады, восстанавливающие сети.

«Мы находимся около ТСН „Никульское“. Здесь работают „Россети“, „Россети“ работают по всей территории округа. Практически 25 бригад, в разных направлениях по всей территории. Если говорить конкретно про эту точку, то будут обеспечены электричеством деревня Никульское, ТСН и рядом прилежащие СНТ», — рассказала о ходе работ глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.

По словам главы округа, в настоящее время около пяти окружных населенных пунктов остаются без электричества. Также света полностью нет в 30 СНТ и еще в 37 СНТ наблюдается частичное отключение.

Ероханова отметила, что работы продолжаются. Власти видят сообщения жителей как в соцсетях, так и в личных чатах, реагируют на них и делают все возможное, чтобы быстрее вернуть потребителям энергию.

«Я надеюсь, что к концу сегодняшнего дня (4 мая — ред.) уже даже будет закрыта большая часть точечных обращений», — добавила Ероханова.

Для ликвидации последствий непогоды в Подмосковья прибыли в том числе бригады из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска. Специалисты усилили бригады «Россетей Московского региона».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся. Восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.

В общей сложности в регионе упали под тяжестью мокрого снега более 1,5 тысячи деревьев, которые оборвали провода.