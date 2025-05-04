МЧС РФ: восстановить энергию осталось в 279 населенных пунктах Подмосковья

К ликвидации последствий циклона, который повредит энергетику Подмосковья, привлечены 875 спасателей. Сотрудники МЧС РФ помогают энергетикам очистить территории для восстановления энерголиний. Работы осталось провести в 279 населенных пунктах, об этом рассказал старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Вячеслав Моськин, пишет МЧС РФ .

На момент публикации заметки, восстановить электричество специалистам осталось в восьми городских округах Подмосковья, в которые входят 279 населенных пунктов, где живут более пяти тысяч человек.

«В 14 муниципалитетах упали 1 572 дерева. Силы и средства МЧС России распиливают и убирают поваленные деревья. К ликвидации привлечены 875 человек и 335 единиц техники», — рассказал Моськин.

Восстановительные работы в Московской области ведутся без перерывов в круглосуточном формате. Власти, энергетики, спасатели и другие службы стараются как можно скорее подключить всех потребителей к сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в основной части Подмосковья уже восстановлено электричество.

«Самыми непростыми остаются Истра, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин. Сильным ветром повалило столбы на протяжении десятков километров, и погода еще накануне продолжала усложнять работу энергетиков — по мере ремонта порывов в одних местах, возникали порывы в других. Объемы работ большие, починить все быстро тяжело», — рассказал губернатор Подмосковья.

Воробьев отметил, что, несмотря на трудности, специалисты делают все возможное, чтобы свет в домах жителей Подмосковья появился в ближайшее время.