Энергетики Подмосковья работают в режиме повышенной готовности из-за погодных условий

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15 июля в связи с прохождением грозового фронта с сильным ливнем, местами — градом, шквалистым ветром с порывами до 23 м/с в Московской области введен особый режим работы энергетиков, действует режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Для ликвидации возможных нештатных ситуаций в готовность приведены 682 бригады «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго»: 2 598 специалистов и 931 единица спецтехники. Для временного электроснабжения потребителей может быть задействовано 331 передвижная дизель-генераторная установка общей мощностью 47 и 75 МВт.

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220), либо написав Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион» или на телефон «горячей линии» «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.