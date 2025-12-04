Эковолонтеры Подмосковья 6 декабря проведут серию акций по сбору вторсырья

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:06

Экомероприятия пройдут в разных муниципалитетах региона. На всех площадках в вопросах сортировки участникам будут помогать активисты. Организаторы отмечают, что присоединиться к общему полезному делу можно в качестве сдающих вторсырье и в роли помощников, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Локации площадок:

Красногорск

Время: с 15:00 до 16:00;

Адрес: Красногорский бульвар, д. 18

Время: с 18:00 до 19:30;

Адрес: Путилково, ул. Новотушинская, д. 3;

Одинцово

Время: с 10:30 до 11:30;

Адрес: Можайское ш., д. 8;

Время: с 12:00 до 13:00;

Адрес: ул. Маковского, д. 2;

Орехово-Зуево

Время: с 11:00 до 13:00;

Адрес: ул. Ленина, д. 85;

Серпухов

Время: с 12:00 до 14:00;

Адрес: ул. Ворошилова, д. 128;

Раменское

Время: с 11:00 до 13:00;

Адрес: ул. Гурьева, д. 15, к.1;

Черноголовка

время: с 10:00 до 11:00;

Адрес: ул. Первая, д. 9а, площадка Мегабака;

Домодедово

Время: с 10:00 до 10:20;

Адрес: ул. Кирова, с. 28;

Время с 10:30 до 10:40;

Адрес: ул. Гагарина, д. 37.

Активное участие каждого жителя в экоакциях способствует развитию инфраструктуры переработки и повышает экологическое сознание населения. Чем больше людей примет участие, тем ближе мы станем к созданию экологически устойчивого будущего Подмосковья.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.