Дома в поселке Южный Климовска включены в программу расселения аварийного жилья

Жильцов домов в микрорайоне Климовск городского округа Подольск расселят по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Принято Постановление Правительства региона о включении домов в госпрограмму.

По данным ведомства, жильцов планируют переселить из домов по адресам: Южный поселок микрорайон Климовск, дома 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34.

Собственники смогут выбрать — получить сертификат на приобретение нового жилья или дождаться ключей от квартиры в новостройке. В настоящее время ведется проработка земельного участка для строительства первого дома.

Расселить планируется 461 семью — более 860 человек. Подавать заявления на сертификаты жильцы могут уже в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.