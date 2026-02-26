Депутаты предложили полностью компенсировать выплаты ЖКХ одиноким пенсионерам

Депутаты Госдумы заявили о необходимости полностью компенсировать выплаты ЖКХ одиноким пенсионерам, если те достигли 80-летнего возраста. Это поможет обеспечить экономическую устойчивость и достойную жизнь для пенсионеров, сообщает газета «Известия» .

Авторами инициативы стали лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Они направили обращение на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Депутаты указали на исследование НИУ ВШЭ, согласно которому жители РФ старше 70 лет тратят более 80% доходов на закрытие базовых потребностей: покупку еды, лекарств и оплату ЖКУ. На коммунальные услуги и аренду приходится 17% от трат. Кроме того, после 60 лет сокращаются затраты на одежду, развлечения и путешествия.

Парламентарии предложили установить единые федеральные льготы для компенсации расходов на оплату ЖКУ одиноким пенсионерам. Если таким гражданам исполнилось 80 лет, то их хотят освободить от 100% стоимости услуг. Также предлагается половину суммы компенсировать с 65 лет.

Авторы подчеркнули, что размер некоторых льгот для пожилых граждан зависит от региона проживания, что вызывает у пенсионеров недовольство.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что некоторые субъекты в стране не всегда качественно использовали свои ресурсы в сфере ЖКХ. Он отметил, что из-за этого глав региональных органов можно «дисквалифицировать».

