Депутат ГД Разворотнева назвала главный риск изменений правил расчета оплаты ЖКХ

Главный риск изменений правил расчета оплаты ЖКХ заключается в колебаниях. Все зависит от индивидуальных счетчиков, сообщила РИАМО зампредседателя комитета Госдумы по строительству и вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Насколько я знаю, мой коллега по комитету подготовил законопроект. Речь идет о том, что в платежках есть строка „расход коммунальных ресурсов на содержание общедомового имущества“. Имеется в виду вода, которой моют полы, промывают батареи, электроэнергия и так далее. Главный риск здесь — постоянные колебания, плюс-минус, в зависимости от показаний индивидуальных счетчиков. Но в целом система может стать более прозрачной. Жителям будет проще оперативно реагировать, особенно когда резко меняется сумма», — сказала Разворотнева.

Она добавила, что это позволяет вовремя заметить, например, если к электросети подключился кто-то и занимается майнингом или чем-то подобным.

«Сейчас оплата этих ресурсов происходит следующим образом: устанавливается региональный норматив, и люди платят по нему. Кстати, эта строка есть везде, кроме Москвы — там все включено в строку „содержание общего имущества“. Оплата осуществляется по нормативу, установленному в регионе. А в начале следующего года смотрят показания общедомового прибора учета, отнимают сумму показаний по квартирам. У кого-то счетчики, кто-то платит по нормативу», — рассказала депутат.

Разворотнева уточнила, что, если разница меньше норматива — жильцам должны вернуть деньги. Если больше — выставляются доначисления, что нередко вызывает недоумение у собственников.

«Коллега предлагает не ждать конца года, а рассчитываться ежемесячно — высчитывая разницу между общедомовыми показаниями и суммой поквартирной оплаты. Это, конечно, было бы логичнее, понятнее и менее травматично для жителей. Потому что, когда в начале года приходят доначисления за прошлый период, это вызывает сильные скандалы», — отметила эксперт.

Она напомнила, что Минстрой, к примеру, рекомендовал не выставлять эти суммы единовременно, а растягивать на год. Но и у управляющих компаний возникают небалансы — им неоткуда взять деньги. Проблем достаточно много.

«Поэтому предложение не лишено смысла. С другой стороны, не зря была идея пересчитывать по итогам года: многие не сдают ежемесячно показания приборов учета, платят по среднему, потом сдают и происходит перерасчет», — заключила Разворотнева.

В Госдуму хотят внести законопроект об изменении правил расчета оплаты услуг ЖКХ, которые потребляют для содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Нормативный метод расчета при наличии общедомовых приборов учета (ОДПУ) планируют заменить на ежемесячную оплату по факту потребления.