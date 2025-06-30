Законопроект о новых правилах расчета оплаты услуг ЖКХ внесут в Госдуму

В Госдуму хотят внести законопроект об изменении правил расчета оплаты услуг ЖКХ, которые потребляют для содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Нормативный метод расчета при наличии общедомовых приборов учета (ОДПУ) планируют заменить на ежемесячную оплату по факту потребления, сообщает РИА Новости .

В пояснительной записке сказано, что стоимость коммунального ресурса (КР) при наличии ОДПУ должна определяться только по показаниям по итогам расчетного периода. На данный момент в законодательстве определяется, что, если в МКД установлен ОДПУ, жильцы платят по нормативам, а перерасчет по физическим показаниям происходит только в конце года.

Такая ситуация создает кассовые разрывы для управляющих компаний. Они платят организациям за объем потребления ресурсов, но до перерасчета не могу взыскать эти средства с жильцов. Если смотреть на ситуацию более глобально, все это приводит к ухудшению условий проживания, потому что происходит недофинансирование ремонта.

Для адаптации к новым правилам в законопроекте устанавливается переходный период. Соавтор проекта, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что таким образом жильцы будут платить исключительно за реальный объем потребляемых ресурсов на содержание общего имущества в доме.

«Видя фактическое потребление, жильцы и управляющая компания получат стимул к более бережному отношению к ресурсам, что снижает общие расходы», — добавил Кошелев.