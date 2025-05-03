Более чем в 500 населенных пунктах Подмосковья восстановлено электричество

Продолжаются интенсивные работы по восстановлению электросетей в Московской области. На помощь энергетикам «Россети Московский регион» прибыли специалисты из других дочерних компаний Группы «Россети». В ночь со 2 на 3 мая приступили к работе коллеги из Смоленска, Калуги, Тулы, Орла, позднее к ним присоединились бригады из Нижнего Новгорода, Рязани, Тамбова, Липецка, Брянска. Всего в работах задействовано 25 дополнительных бригад из других компаний Группы «Россети» в составе 136 специалистов и 51 единицы спецтехники, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Плечом к плечу энергетики Группы «Россети» продолжают борьбу с последствиями мощного циклона, затронувшего север и северо-запад Подмосковья: производят опиловку деревьев, замену проводов линий электропередачи (ЛЭП) и повреждённых опор. На время обесточивания подключаются передвижные электростанции.

После того, как в первую очередь было восстановлено электроснабжение социально значимых объектов, специалисты делают всё, чтобы вернуть свет в дома жителей как можно быстрее.

Благодаря эффективным совместным действиям энергетиков электроснабжение большинства потребителей восстановлено. На данный момент свет вернулся в 513 населенных пунктов.

Всего в восстановительных работах в круглосуточном режиме сейчас задействованы 146 бригад энергетиков Группы «Россети»: 399 человек, 158 единиц спецтехники. Работы ведутся в круглосуточном режиме, мобилизованы максимальные силы и средства, осуществляется непрерывный мониторинг оперативной обстановки.

Беспрецедентный масштаб повреждений электросетевой инфраструктуры вызван особыми погодными условиями, когда после обильных осадков деревья, уже успевшие выпустить листву, не выдерживали налипший мокрый снег и заморозок и ломались, как спички.

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220), либо написав Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион». Найти чат-бот можно в закреплённых сообщениях официального телеграм-канала «Россети Московский регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.