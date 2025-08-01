Более чем на 25 млн рублей оштрафовали нарушителей неправильной парковки в Подмосковье

В Московской области действует система контроля за соблюдением правил благоустройства — раздел «Народный инспектор» в рамках мобильного приложения «Добродел». Сервис позволяет оперативно фиксировать нарушения: парковку на газонах, загромождение контейнерных площадок и размещение автомобилей на детских игровых территориях. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Каждый владелец смартфона с установленным приложением может стать общественным инспектором. Для фиксации нарушения достаточно снять короткое видео с государственным номером автомобиля и отправить его через приложение.

Так, за последние полгода общая сумма выписанных штрафов за неправильную парковку во дворах превысила 25 млн рублей. В среднем еженедельно — более 200 постановлений о привлечении к ответственности.

«Народный инспектор» зарекомендовал себя как эффективный механизм общественного контроля за ситуацией во дворах региона. По итогам информирования видим, что число пользователей увеличивается, а значит — растет правосознание жителей Подмосковья. Работа важна тем, что мы совместно обеспечиваем своевременный доступ и подъезд спецтехники к контейнерным площадкам», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По сравнению с предыдущим годом количество зафиксированных нарушений увеличилось на четверть.

Ознакомиться с инструкцией по использованию мобильного приложения можно по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.