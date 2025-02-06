Более 370 лифтов заменят в многоквартирных домах Подмосковья в 2025 году

В Московской области в текущем году планируют установить 376 лифтов нового поколения. Заказчиком работ выступает фонд капитального ремонта Московской области. За соблюдением строительных норм и правил монтажа новых лифтов в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Весь лифтовой парк Московской области, отработавший свой нормативный срок 25 лет, заменен. С 2014 года заменено 13,7 тысяч лифтов.

Новое лифтовое оборудование полностью соответствует современным техническим требованиям. Обновленные лифты двигаются бесшумно, без рывков, с большой точностью при совмещении отметок пола кабины и площадок этажей, а также обладают антивандальными свойствами кабин. Освещение в лифте светодиодное, что обеспечивает его долговечность и экономичность. Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтов, производятся на территории российского региона.

Проверить, включен дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на сайте фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом – это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», – заявил Воробьев.