Более 200 онлайн-заявлений на регистрацию аттракционов подали в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подали свыше 220 онлайн-заявлений на государственную регистрацию аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Любой аттракцион, включая карусели, колеса обозрения, 5D-кинотеатры и аэротрубы, подлежит государственной регистрации до ввода его в эксплуатацию. Кроме того, при перемещении аттракциона в другое место необходимо оформить временную регистрацию по новому месту нахождения. На входе требуется разместить государственный регистрационный знак.

В рамках услуги также можно:

получить дубликат свидетельства о регистрации;

получить регистрационный знак взамен утраченного или пришедшего в негодность;

получить справку о регистрации;

изменить сведения о заявителе;

получить временную регистрацию;

прекратить или возобновить государственную регистрацию аттракциона.

Услуга платная и предназначена для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Размер госпошлины установлен статьей 333.33 Налогового Кодекса РФ и зависит от цели обращения.

Услуга «Государственная регистрация аттракционов» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.