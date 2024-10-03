Более 170 руководителей УК Подмосковья подтвердили свою квалификацию в 2024 году

В соответствии со ст. 193 жилищного кодекса РФ генеральному директору управляющей организации необходим квалификационный аттестат для осуществления предпринимательской деятельности по управлению МКД. Так, с начала года выдано 174 квалификационных аттестата, которые свидетельствуют о профпригодности их получателей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Наличие квалификационного аттестата — это один из критериев получения лицензии управляющей организацией. Он предоставляется на 5 лет и действует на территории всей страны.

Помимо положительных решений присутствуют случаи аннулирования. У 7 руководителей управляющих компаний специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области аннулировали квалификационные аттестаты. Ключевая причина — нарушение уголовного законодательства РФ.

Так, на основании приговора Красногорского городского суда Московской области должностное лицо признано виновным в совершении двух преступлений. По решению министерства квалификационный аттестат был аннулирован в установленном законом порядке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.