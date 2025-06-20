Более 1 т «добрых крышечек» регоператор Подмосковья отправил на переработку

В июне региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Чеховского кластера Московской области организовал очередной вывоз «добрых крышечек» на переработку. Грузовик, наполненный экологически чистым благотворительным сырьем весом 1 016 кг, отправился на завод «Репластик», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Эти пластиковые крышки были собраны добровольцами акции в городах Серпухов, Подольск и Чехов. Переработанные материалы принесут пользу детям с особыми потребностями благодаря фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Средства, полученные от продажи переработанного сырья, будут направлены на поддержку нуждающихся семей.

Всероссийская акция «Добрые крышечки» уже оказала поддержку 167 ребятам. Среди участников проекта — люди различных возрастных групп, объединенные желанием сделать мир лучше и сохранить природу. Раздельный сбор отходов и грамотная утилизация пластика являются важнейшими этапами защиты окружающей среды.

В Чеховском кластере открыто 22 пункта сбора пластиковых крышечек, откуда собрано и направлено на благотворительные цели свыше 19 тонн пластика.

Узнать адреса пунктов приема можно на официальном сайте Чеховского филиала ООО «МСК-НТ»: https://mskobl.msk-nt.ru/sobiraem-dobrye-kryshechki.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.