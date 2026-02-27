«Аж глаза режет»: дом в Петрозаводске погряз в фекалиях и вони

Жильцы дома в Петрозаводске две недели страдают от фекального запаха

В Петрозаводске после коммунальной аварии в жилом доме № 1 по Октябрьскому проспекту распространился фекальный запах. Жильцы страдают от вони уже две недели, сообщает Daily Карелия .

Нечистоты затопили подвал, а едкая вонь распространилась на подъезды и квартиры. Люди жалуются, что запах чувствуется даже на улице, а в первом подъезде от смрада режет глаза.

«Запах такой, аж глаза режет! Спать ложишься, как будто рядом с канализационной трубой», — рассказала жительница дома.

При этом проветривать помещения невозможно — холодный воздух заставляет выбирать между морозом и невыносимым запахом. Двери подъездов постоянно открыты, но это не спасает.

Жильцы уже неоднократно обращались с жалобами в управляющую организацию ООО «Гарантия-Плюс» и в мэрию. Коммунальщики приезжают, но ситуацию исправить пока не могут.

