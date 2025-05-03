Аварийные бригады продолжают отработку заявок от жителей Истры

Аварийные бригады продолжают отработку заявок от жителей муниципального округа Истра. Ремонтные мероприятия по восстановлению электроснабжения проводятся по всему округу, точечно по каждому адресу, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Истра.

Так, в ТО Ивановское в Манихино специалисты аварийных и экстренных служб продолжают восстановление электроснабжения к многоквартирным домам. Рабочие устраняют повреждения на сетях, проводят опиловку деревьев и замену проводов. К слову, аварийные службы работают в повышенном режиме и переведены на круглосуточный режим работы.

В настоящее время по ряду населенных пунктов подключены генераторы для поддержки подачи водоснабжения. Ситуация осложняется повторными отключениями из-за падения раннее поврежденных деревьев. Силами специалистов продолжаются работы по расчистке завалов деревьев.

Оставить заявку об отсутствии электроэнергии жители могут по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.