Андрей Воробьев: тепловые пункты позволяют более рационально расходовать ресурсы

Свыше 160 домов в городском округе Подольск планируют в 2024 году оснастить ИТП. Такой подход поможет уменьшить теплопотери при коммунальной аварии на трубопроводе (это может произойти из-за снижения давления на тепловых сетях).

«Наша задача — максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении», — сказал Воробьев.

По его словам, автоматическая система по температуре наружного воздуха самостоятельно принимает решение, какую температуру подавать в квартиры.

«Все это позволяет и деньги экономить, и тепло, и более рационально расходовать ресурсы», — подчеркнул губернатор.