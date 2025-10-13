Андрей Булгаков проверил ход реконструкции водонасосной станции № 6

сегодня в 10:58

Масштабная реконструкция продолжается в городском округе Щелково на водонасосной станции № 6. Это стратегически важный объект водоснабжения для микрорайонов Богородский, Верхнее Потапово, ЖК «Солнечная долина» и Фряновского шоссе. С ходом проведения работ ознакомился глава округа Андрей Булгаков, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

ВНС № 6 снабжает водой 44 многоквартирных дома, две школы, три детских сада и свыше ста частных домов. Нас сегодняшний день готовность объекта составляет более 80%.

Здесь уже установлены колонны перекрытия, выполнено устройство цоколя и системы обезжелезивания, пробурены и оборудованы две скважины.

Ведется монтаж панелей, установка пожарной лестницы, обвязка систем обратного осмоса и подготовка площадки под павильон новой скважины.

«Это очень важный вопрос, который мы решаем для будущего комфорта тысяч наших жителей. После реконструкции станция будет работать в автоматическом режиме, обеспечивая стабильное давление и качественную воду без перебоев», — отметил Андрей Булгаков.

Объект будет сдан до конца года.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.