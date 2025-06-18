59 управляющим организациям Подмосковья выдали лицензию на управление МКД
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
59 управляющим организациям Подмосковья выдана лицензия на управление многоквартирными домами с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Для сравнения за 2024 год предоставлено 144 лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Московской области.
Разрешение оформляется Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
1. Лицензия выдается:
на 5 лет (далее - можно продлить).
2. После проверки и положительного решения комиссии
- Заявление подается через портал госуслуг Московской области.
Что нужно УО для лицензии:
- ЮЛ или ИП, зарегистрированное в РФ название не совпадает с другими УО;
- нет аннулированных лицензий нет сведений о банкротстве за последние 3 года нет грубых нарушений за последние 3 года.
Что важно для гендиректора:
- квалификационный аттестат;
- отсутствие дисквалификации;
- отсутствие неснятой.
или непогашенной судимости:
- по экономическим преступлениям;
- средней, тяжкой и особо тяжкой категории (также применимо к учредителю).
Подробнее о требованиях, предъявляемых к лицензиату, и сроках выдачи документа на официальном сайте министерства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.
«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.