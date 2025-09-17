12 тыс жилых домов газифицировали в Подмосковье с начала года

С начала года в рамках реализации президентского проекта «Социальная газификация» специалисты «Мособлгаза» подключили 12 тыс. домовладений. До конца года планируется подключить еще 10 тыс. домовладений, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Всего за год по президентскому проекту Мособлгаз построит около 700 километров новых газораспределительных сетей в Подмосковье.

Двенадцатитысячным домом, газифицированным в Московской области в рамках реализации президентского проекта, стал дом в д. Большие Жеребцы г. о. Щелково. В целом в указанной деревне газифицирован уже 71 дом. Всего в г. о. Щелково за время реализации проекта к централизованному газоснабжению подключено 1787 домовладений.

«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках этой программы в этом году запланировано подключение 18 тыс. домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к «голубому топливу» для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Социальная газификация — бессрочный проект. Если населенный пункт газифицирован ижитель планируетподвести газ бесплатно до границ участка, следует подать заявку на интерактивную карту газификации.

Чтобы подключить дом к газу, удобнее всего воспользоваться комплексным договором с Мособлгазом, в который входят следующие виды работ:

проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);

строительно-монтажные работы в границах участка;

техническое обслуживание газового оборудования;

поставка газа.

В программу социальной газификации вошли 3105 населенных пунктов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.